Шестак (6 грошей) 1683 года C "Портрет в короне" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1683 года "Портрет в короне" со знаком C. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3600 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.

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