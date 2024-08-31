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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1683 года C "Портрет в короне" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1683 года C "Портрет в короне" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1683 года C "Портрет в короне" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,5 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1683
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1683 года "Портрет в короне" со знаком C. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3600 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
938 $
Цена в валюте аукциона 3700 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C "Портрет в короне" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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