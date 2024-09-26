Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1679 года (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,9 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1679
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1679 года. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 675 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
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