Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1679 года (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1679 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1679 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1679
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1679 года. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 675 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Numision (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1679 на аукционе Numision - July 2, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1679 на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность F
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1679 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1679 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 675 PLN

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1679 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна III Собеского Монеты Польши 1679 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шестак (6 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск