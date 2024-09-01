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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1682 года TLB "Тип 1677-1687" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1682 года TLB "Тип 1677-1687" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1682 года TLB "Тип 1677-1687" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1682
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (363)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1682 года со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3310 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3600 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1682 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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