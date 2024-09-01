Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1682 года TLB "Тип 1677-1687" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,9 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1682
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (363)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1682 года со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3310 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3600 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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