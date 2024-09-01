Шестак (6 грошей) 1682 года TLB "Тип 1677-1687" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1682 года со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3310 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3600 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

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