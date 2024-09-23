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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1682 года TLB "Тип 1680-1683" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1682 года TLB "Тип 1680-1683" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1682 года TLB "Тип 1680-1683" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,5 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1682
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1682 года со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5282 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Шестак (6 грошей) 1682 TLB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1682 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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