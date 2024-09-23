Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1682 года TLB "Тип 1680-1683" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,5 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1682
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1682 года со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5282 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.
Сохранность
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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