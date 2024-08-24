Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1683 года TLB "Тип 1677-1687" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,9 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1683
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (695)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1683 года со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4600 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.
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Сохранность (слабы)
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Сохранность MS62 PCGS
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Дата 21 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
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Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
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Сохранность XF
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Дата 21 июня 2024
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Дата 9 июня 2024
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Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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