Шестак (6 грошей) 1683 года TLB "Тип 1677-1687" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1683 года со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4600 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

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