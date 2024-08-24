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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1683 года TLB "Тип 1677-1687" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1683 года TLB "Тип 1677-1687" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1683 года TLB "Тип 1677-1687" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1683
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (695)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1683 года со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4600 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 660 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1683 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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