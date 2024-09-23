Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1679 года TLB. TLB под гербом (Польша, Ян III Собеский)

Разновидность: TLB под гербом

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1679 года TLB TLB под гербом - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1679 года TLB TLB под гербом - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1679
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1679 года со знаком TLB. TLB под гербом. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5612 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • DESA (2)
  • HIRSCH (1)
  • MARCINIAK (8)
  • Niemczyk (9)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rzeszowski DA (7)
  • Tempus (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе HIRSCH - September 24, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1679 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна III Собеского Монеты Польши 1679 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шестак (6 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск