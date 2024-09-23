Шестак (6 грошей) 1679 года TLB. TLB под гербом (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1679 года со знаком TLB. TLB под гербом. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5612 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

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