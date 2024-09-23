Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1679 года TLB. TLB под гербом (Польша, Ян III Собеский)
Разновидность: TLB под гербом
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,9 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1679
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1679 года со знаком TLB. TLB под гербом. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5612 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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