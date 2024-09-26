Шестак (6 грошей) 1687 года TLB. Антикварная подделка (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1687 года со знаком TLB. Антикварная подделка. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1550 PLN. Торги состоялись 14 сентября 2019.

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