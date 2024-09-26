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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1687 года TLB. Антикварная подделка (Польша, Ян III Собеский)

Разновидность: Антикварная подделка

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1687 года TLB Антикварная подделка - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1687 года TLB Антикварная подделка - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1687
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1687 года со знаком TLB. Антикварная подделка. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1550 PLN. Торги состоялись 14 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1687 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1687 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1687 TLB на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1687 TLB на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

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