Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1687 года TLB. Антикварная подделка (Польша, Ян III Собеский)
Разновидность: Антикварная подделка
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,9 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1687
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1687 года со знаком TLB. Антикварная подделка. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1550 PLN. Торги состоялись 14 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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