Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1681 года TLB "Тип 1677-1687" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,9 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1681
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (300)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1681 года со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1225 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (1)
- COINSNET (10)
- DESA (2)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (2)
- GGN (7)
- Heritage (1)
- Höhn (1)
- Karbownik (1)
- MARCINIAK (28)
- Münzen Gut-Lynt (2)
- Niemczyk (13)
- Numedux (13)
- Numimarket (12)
- Numis Poland (1)
- Numisbalt (40)
- Numision (2)
- Rzeszowski DA (55)
- Stack's (1)
- Stare Monety (9)
- Stary Sklep (8)
- Tempus (17)
- The Canadian Numismatic Company (1)
- WCN (42)
- WDA - MiM (10)
- Wójcicki (21)
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 15
Где продать?
Для продажи Шестак (6 грошей) 1681 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск