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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1681 года TLB "Тип 1677-1687" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1681 года TLB "Тип 1677-1687" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1681 года TLB "Тип 1677-1687" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1681
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (300)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1681 года со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1225 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 TLB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1681 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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