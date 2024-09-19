Шестак (6 грошей) 1681 года TLB "Тип 1677-1687" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1681 года со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1225 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

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