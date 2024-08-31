Шестак (6 грошей) 1679 года TLB TLB. TLB под портретом. TLB под гербом (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1679 года со знаком TLB TLB. TLB под портретом. TLB под гербом. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6750 PLN. Торги состоялись 25 июня 2021.

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