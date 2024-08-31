Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1679 года TLB TLB. TLB под портретом. TLB под гербом (Польша, Ян III Собеский)
Разновидность: TLB под портретом. TLB под гербом
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,9 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1679
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1679 года со знаком TLB TLB. TLB под портретом. TLB под гербом. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6750 PLN. Торги состоялись 25 июня 2021.
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