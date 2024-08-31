Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1679 года TLB TLB. TLB под портретом. TLB под гербом (Польша, Ян III Собеский)

Разновидность: TLB под портретом. TLB под гербом

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1679 года TLB TLB TLB под портретом TLB под гербом - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1679 года TLB TLB TLB под портретом TLB под гербом - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1679
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1679 года со знаком TLB TLB. TLB под портретом. TLB под гербом. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6750 PLN. Торги состоялись 25 июня 2021.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Leo Hamburger (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB TLB на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB TLB на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB TLB на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
1784 $
Цена в валюте аукциона 6750 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB TLB на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB TLB на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1679 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна III Собеского Монеты Польши 1679 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шестак (6 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск