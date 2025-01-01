FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940
Monedas de plata 50 céntimos de la Tercera República - Francia
50 céntimos 1871-1895
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1871A235,803-0841871K722,980-0141872A4,243,047-0311872K1,643,470-0171873A925,715-0391873K166,009-071874A1,227,957-0111878A-30011881A5,390,890-0601882A2,319,719-0291886A308,758-0241887A1,865,694-1261888A4,517,106-0461889A-100091894A3,600,000-11041895A7,200,000-0106
50 céntimos 1897-1920Sembrador
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas189788,00001081897Pedfort. Oro-091897Pedfort. Plata-012189830,000,000152189918,000,00001919009,194,76701719014,960,00001519023,778,17201719032,221,82813519044,000,0000819052,380,86101819062,679,14401119077,331,819013190814,304,05802419099,900,04409191015,922,6000919111,329,503138191216,000,000010191314,000,0000211914956,841010191520,892,772025191652,962,657036191748,628,732033191836,491,942026191924,298,73203419208,508,650014
