50 céntimos 1872 K "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1872 K "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1872 K "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,643,470

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1872
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:420 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1872 K "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (17)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1872 con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1032426 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 1970. La subasta tuvo lugar el 2 de diciembre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1872 K en subasta cgb.fr - 2 de diciembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha2 de diciembre de 2025
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
2286 $
Precio en la divisa de la subasta 1970 EUR
Francia 50 céntimos 1872 K en subasta cgb.fr - 23 de septiembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
956 $
Precio en la divisa de la subasta 810 EUR
Francia 50 céntimos 1872 K en subasta NumisCorner - 26 de abril de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónAU55
Precio
******
7 días gratis
Francia 50 céntimos 1872 K en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
7 días gratis
Francia 50 céntimos 1872 K en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
Francia 50 céntimos 1872 K en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
7 días gratis
Francia 50 céntimos 1872 K en subasta cgb.fr - 25 de abril de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
7 días gratis
Francia 50 céntimos 1872 K en subasta cgb.fr - 25 de octubre de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha25 de octubre de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
7 días gratis
Francia 50 céntimos 1872 K en subasta iNumis - 9 de marzo de 2021
VendedoriNumis
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1872 K en subasta Jean ELSEN - 11 de junio de 2016
VendedorJean ELSEN
Fecha11 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1872 K en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1872 K en subasta Jean ELSEN - 12 de marzo de 2016
VendedorJean ELSEN
Fecha12 de marzo de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1872 K en subasta iNumis - 13 de octubre de 2015
VendedoriNumis
Fecha13 de octubre de 2015
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
7 días gratis
Francia 50 céntimos 1872 K en subasta Jean ELSEN - 13 de septiembre de 2014
VendedorJean ELSEN
Fecha13 de septiembre de 2014
ConservaciónUNC
Precio
******
7 días gratis
Francia 50 céntimos 1872 K en subasta iNumis - 22 de octubre de 2013
VendedoriNumis
Fecha22 de octubre de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
7 días gratis
Francia 50 céntimos 1872 K en subasta iNumis - 12 de marzo de 2013
VendedoriNumis
Fecha12 de marzo de 2013
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
7 días gratis
Francia 50 céntimos 1872 K en subasta cgb.fr - 9 de febrero de 2012
Vendedorcgb.fr
Fecha9 de febrero de 2012
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1872 K en subasta Cayón - 26 de febrero de 2010
VendedorCayón
Fecha26 de febrero de 2010
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1872. K?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1872. K es de 420 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1872 con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1872 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1872. K?

Para vender 50 céntimos del 1872, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

