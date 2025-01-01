flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

Monedas de de Francia 1872

Monedas de plata

Anverso
Reverso
5 francos 1872 A Hércules
Precio promedio250 $
Ventas
0116
Anverso
Reverso
5 francos 1872 K Hércules
Precio promedio1200 $
Ventas
011
Anverso
Reverso
2 francos 1872 A Con eslogan
Precio promedio330 $
Ventas
014
Anverso
Reverso
2 francos 1872 K Con eslogan
Precio promedio170 $
Ventas
015
Anverso
Reverso
1 franco 1872 A
Precio promedio150 $
Ventas
0173
Anverso
Reverso
1 franco 1872 K
Precio promedio130 $
Ventas
037
Anverso
Reverso
50 céntimos 1872 A
Precio promedio160 $
Ventas
031
Anverso
Reverso
50 céntimos 1872 K
Precio promedio420 $
Ventas
017
