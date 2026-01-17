flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1872 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1872 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1872 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Auctiones GmbH

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC4,243,047

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1872
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:160 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1872 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (31)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1872 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 553892 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 440. La subasta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta WCN - 5 de junio de 2025
VendedorWCN
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
7 $
Precio en la divisa de la subasta 26 PLN
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta Höhn - 2 de marzo de 2025
VendedorHöhn
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
63 $
Precio en la divisa de la subasta 60 EUR
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta Katz - 31 de marzo de 2024
VendedorKatz
Fecha31 de marzo de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta Höhn - 6 de mayo de 2023
VendedorHöhn
Fecha6 de mayo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta cgb.fr - 6 de diciembre de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha6 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta iNumis - 6 de octubre de 2020
VendedoriNumis
Fecha6 de octubre de 2020
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta Stack's - 13 de mayo de 2020
VendedorStack's
Fecha13 de mayo de 2020
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta Coinhouse - 29 de marzo de 2020
VendedorCoinhouse
Fecha29 de marzo de 2020
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta Nihon - 15 de diciembre de 2019
VendedorNihon
Fecha15 de diciembre de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta cgb.fr - 3 de diciembre de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha3 de diciembre de 2019
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta iNumis - 4 de junio de 2019
VendedoriNumis
Fecha4 de junio de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta iNumis - 5 de marzo de 2019
VendedoriNumis
Fecha5 de marzo de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta WAG - 10 de febrero de 2019
VendedorWAG
Fecha10 de febrero de 2019
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta Numisor - 14 de junio de 2017
VendedorNumisor
Fecha14 de junio de 2017
ConservaciónMS67 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta Auctiones - 22 de marzo de 2015
VendedorAuctiones
Fecha22 de marzo de 2015
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta iNumis - 14 de octubre de 2014
VendedoriNumis
Fecha14 de octubre de 2014
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1872 A en subasta iNumis - 18 de marzo de 2014
VendedoriNumis
Fecha18 de marzo de 2014
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1872. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1872. A es de 160 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1872 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1872 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1872. A?

Para vender 50 céntimos del 1872, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

