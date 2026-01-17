flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1872 K "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1872 K "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1872 K "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Inasta Spa

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC5,798,520

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1872
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:130 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1872 K "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (37)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1872 con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 124 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 981. La subasta tuvo lugar el 24 de abril de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1872 K en subasta cgb.fr - 13 de enero de 2026
Vendedorcgb.fr
Fecha13 de enero de 2026
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
175 $
Precio en la divisa de la subasta 150 EUR
Francia 1 franco 1872 K en subasta Katz - 12 de octubre de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
16 $
Precio en la divisa de la subasta 14 EUR
Francia 1 franco 1872 K en subasta GINZA - 11 de octubre de 2025
VendedorGINZA
Fecha11 de octubre de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Francia 1 franco 1872 K en subasta cgb.fr - 23 de septiembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Francia 1 franco 1872 K en subasta MDC Monaco - 28 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha28 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 1 franco 1872 K en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 1 franco 1872 K en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 1 franco 1872 K en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS60
Precio
******
Francia 1 franco 1872 K en subasta Cayón - 22 de mayo de 2024
VendedorCayón
Fecha22 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 1 franco 1872 K en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónMS65 GENI
Precio
******
Francia 1 franco 1872 K en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1872 K en subasta Inasta - 15 de noviembre de 2023
VendedorInasta
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 1 franco 1872 K en subasta Olivier Goujon - 24 de febrero de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha24 de febrero de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 1 franco 1872 K en subasta RedSquare - 3 de diciembre de 2022
VendedorRedSquare
Fecha3 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 1 franco 1872 K en subasta Marudhar - 15 de octubre de 2022
VendedorMarudhar
Fecha15 de octubre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 1 franco 1872 K en subasta cgb.fr - 6 de septiembre de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha6 de septiembre de 2022
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Francia 1 franco 1872 K en subasta Aurora Numismatica - 19 de marzo de 2022
VendedorAurora Numismatica
Fecha19 de marzo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Francia 1 franco 1872 K en subasta Pruvost - 23 de enero de 2022
VendedorPruvost
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1872 K en subasta cgb.fr - 8 de diciembre de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha8 de diciembre de 2020
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Francia 1 franco 1872 K en subasta Inasta - 2 de julio de 2020
VendedorInasta
Fecha2 de julio de 2020
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1872 K en subasta Negrini - 21 de junio de 2020
VendedorNegrini
Fecha21 de junio de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1872. K?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1872. K es de 130 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1872 con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1872 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1872. K?

Para vender 1 franco del 1872, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

