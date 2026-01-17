flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1872 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1872 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1872 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC10,178,914

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1872
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:150 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1872 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (173)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1872 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 145 vendido en la subasta Spink por GBP 50000. La subasta tuvo lugar el 29 de septiembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1872 A en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
208 $
Precio en la divisa de la subasta 180 EUR
Francia 1 franco 1872 A en subasta cgb.fr - 21 de octubre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha21 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
105 $
Precio en la divisa de la subasta 90 EUR
Francia 1 franco 1872 A en subasta Katz - 12 de octubre de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1872 A en subasta GINZA - 11 de octubre de 2025
VendedorGINZA
Fecha11 de octubre de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1872 A en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1872 A en subasta WCN - 18 de septiembre de 2025
VendedorWCN
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1872 A en subasta Katz - 31 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1872 A en subasta Heritage - 21 de agosto de 2025
Francia 1 franco 1872 A en subasta Heritage - 21 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1872 A en subasta cgb.fr - 22 de julio de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 1 franco 1872 A en subasta MDC Monaco - 28 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha28 de junio de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1872 A en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
Francia 1 franco 1872 A en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1872 A en subasta Höhn - 2 de marzo de 2025
VendedorHöhn
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1872 A en subasta Pruvost - 22 de febrero de 2025
VendedorPruvost
Fecha22 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1872 A en subasta Coin Cabinet - 20 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1872 A en subasta Pesek Auctions - 29 de enero de 2025
Francia 1 franco 1872 A en subasta Pesek Auctions - 29 de enero de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha29 de enero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1872 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1872 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
Francia 1 franco 1872 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1872 A en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1872 A en subasta VINCHON - 5 de diciembre de 2024
VendedorVINCHON
Fecha5 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1872 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1872 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1872. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1872. A es de 150 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1872 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1872 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1872. A?

Para vender 1 franco del 1872, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

