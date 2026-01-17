flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1872 K "Hércules" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1872 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1872 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Monnaies d'Antan

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC20,994

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1872
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1200 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1872 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (11)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1872 "Hércules" con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1459 vendido en la subasta Monnaies d'Antan por EUR 1500. La subasta tuvo lugar el 10 de mayo de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1872 K "Hércules" en subasta Patrick Guillard Collection - 31 de enero de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF35
Precio
1767 $
Precio en la divisa de la subasta 1700 EUR
Francia 5 francos 1872 K "Hércules" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1872 K "Hércules" en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
927 $
Precio en la divisa de la subasta 860 EUR
Francia 5 francos 1872 K "Hércules" en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1872 K "Hércules" en subasta Münzenonline - 24 de noviembre de 2023
VendedorMünzenonline
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1872 K "Hércules" en subasta MDC Monaco - 5 de marzo de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1872 K "Hércules" en subasta Libert - 14 de febrero de 2018
VendedorLibert
Fecha14 de febrero de 2018
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1872 K "Hércules" en subasta Auctiones - 19 de marzo de 2017
VendedorAuctiones
Fecha19 de marzo de 2017
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Francia 5 francos 1872 K "Hércules" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónG6 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1872 K "Hércules" en subasta Palombo - 30 de noviembre de 2012
VendedorPalombo
Fecha30 de noviembre de 2012
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Francia 5 francos 1872 K "Hércules" en subasta Monnaies d'Antan - 11 de mayo de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha11 de mayo de 2012
ConservaciónF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1872. K. "Hércules"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1872. K. "Hércules" es de 1200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1872. "Hércules" con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1872 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1872. K. "Hércules"?

Para vender 5 francos del 1872, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

