2 francos 1872 K "Con eslogan" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1872 K "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1872 K "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,467,427

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1872
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:170 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1872 K "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (15)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1872 "Con eslogan" con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1004080 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 670. La subasta tuvo lugar el 23 de septiembre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1872 K "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 13 de enero de 2026
Vendedorcgb.fr
Fecha13 de enero de 2026
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
210 $
Precio en la divisa de la subasta 180 EUR
Francia 2 francos 1872 K "Con eslogan" en subasta WAG - 11 de enero de 2026
VendedorWAG
Fecha11 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
87 $
Precio en la divisa de la subasta 75 EUR
Francia 2 francos 1872 K "Con eslogan" en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1872 K "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 23 de septiembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Francia 2 francos 1872 K "Con eslogan" en subasta Katz - 28 de enero de 2024
VendedorKatz
Fecha28 de enero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1872 K "Con eslogan" en subasta Katz - 14 de enero de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de enero de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 2 francos 1872 K "Con eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 23 de octubre de 2023
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha23 de octubre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 2 francos 1872 K "Con eslogan" en subasta Katz - 28 de diciembre de 2022
VendedorKatz
Fecha28 de diciembre de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 2 francos 1872 K "Con eslogan" en subasta Katz - 28 de julio de 2022
VendedorKatz
Fecha28 de julio de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 2 francos 1872 K "Con eslogan" en subasta Coinhouse - 28 de marzo de 2021
VendedorCoinhouse
Fecha28 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 2 francos 1872 K "Con eslogan" en subasta Inasta - 10 de julio de 2019
VendedorInasta
Fecha10 de julio de 2019
ConservaciónF
Precio
******
Francia 2 francos 1872 K "Con eslogan" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1872 K "Con eslogan" en subasta iNumis - 3 de junio de 2014
VendedoriNumis
Fecha3 de junio de 2014
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1872 K "Con eslogan" en subasta iNumis - 11 de diciembre de 2012
VendedoriNumis
Fecha11 de diciembre de 2012
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 2 francos 1872 K "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 9 de febrero de 2012
Vendedorcgb.fr
Fecha9 de febrero de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1872. K. "Con eslogan"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1872. K. "Con eslogan" es de 170 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1872. "Con eslogan" con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1872 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1872. K. "Con eslogan"?

Para vender 2 francos del 1872, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

