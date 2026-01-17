flag
2 francos 1872 A "Con eslogan" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1872 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1872 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,306,367

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1872
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:330 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1872 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (14)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1872 "Con eslogan" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1041204 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 970. La subasta tuvo lugar el 23 de septiembre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1872 A "Con eslogan" en subasta Frühwald - 10 de enero de 2026
VendedorFrühwald
Fecha10 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
41 $
Precio en la divisa de la subasta 35 EUR
Francia 2 francos 1872 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 23 de septiembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
1145 $
Precio en la divisa de la subasta 970 EUR
Francia 2 francos 1872 A "Con eslogan" en subasta Frühwald - 14 de febrero de 2025
VendedorFrühwald
Fecha14 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1872 A "Con eslogan" en subasta Katz - 6 de abril de 2023
VendedorKatz
Fecha6 de abril de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1872 A "Con eslogan" en subasta VL Nummus - 9 de febrero de 2020
VendedorVL Nummus
Fecha9 de febrero de 2020
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1872 A "Con eslogan" en subasta VL Nummus - 24 de marzo de 2019
VendedorVL Nummus
Fecha24 de marzo de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1872 A "Con eslogan" en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1872 A "Con eslogan" en subasta WAG - 6 de mayo de 2018
VendedorWAG
Fecha6 de mayo de 2018
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1872 A "Con eslogan" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1872 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 24 de abril de 2014
VendedorHeritage
Fecha24 de abril de 2014
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 2 francos 1872 A "Con eslogan" en subasta Centre Numismatique du Palais-Royal - 6 de febrero de 2014
VendedorCentre Numismatique du Palais-Royal
Fecha6 de febrero de 2014
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1872 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 9 de febrero de 2012
Vendedorcgb.fr
Fecha9 de febrero de 2012
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1872 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 13 de junio de 2010
VendedorHeritage
Fecha13 de junio de 2010
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 2 francos 1872 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 1 de octubre de 2007
VendedorHeritage
Fecha1 de octubre de 2007
ConservaciónUNC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1872. A. "Con eslogan"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1872. A. "Con eslogan" es de 330 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1872. "Con eslogan" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1872 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1872. A. "Con eslogan"?

Para vender 2 francos del 1872, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

