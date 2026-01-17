flag
5 francos 1872 A "Hércules" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1872 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1872 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC158,908

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1872
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:250 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1872 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (116)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1872 "Hércules" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31351 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 19200. La subasta tuvo lugar el 1 de noviembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta Beaussant Lefèvre - 25 de noviembre de 2025
VendedorBeaussant Lefèvre
Fecha25 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta Künker - 19 de septiembre de 2025
VendedorKünker
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
389 $
Precio en la divisa de la subasta 330 EUR
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 de septiembre de 2025
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
128 $
Precio en la divisa de la subasta 108 EUR
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta cgb.fr - 22 de julio de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 28 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha28 de junio de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 28 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha28 de junio de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta Münzenonline - 16 de mayo de 2025
VendedorMünzenonline
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta Auction World - 26 de enero de 2025
VendedorAuction World
Fecha26 de enero de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta Aureo & Calicó - 10 de diciembre de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónAU55
Precio
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta Monnaies d'Antan - 23 de noviembre de 2024
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha23 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de noviembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónMS68 NGC
Precio
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónMS68 NGC
Precio
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta Stephen Album - 16 de junio de 2024
VendedorStephen Album
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1872 A "Hércules" en subasta Auctiones - 16 de junio de 2024
VendedorAuctiones
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1872. A. "Hércules"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1872. A. "Hércules" es de 250 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1872. "Hércules" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1872 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1872. A. "Hércules"?

Para vender 5 francos del 1872, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

