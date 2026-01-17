flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1898 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1898 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1898 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC30,000,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1898
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:75 USD
Precio promedio (PROOF):440 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1898 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (51)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1898 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1241 vendido en la subasta iNumis por EUR 450. La subasta tuvo lugar el 22 de octubre de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 8 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
Precio
3 $
Precio en la divisa de la subasta 250 RUB
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta BAC - 16 de diciembre de 2025
VendedorBAC
Fecha16 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2025
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
138 $
Precio en la divisa de la subasta 120 EUR
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 9 de octubre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha9 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 25 de septiembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha25 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 25 de septiembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha25 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 25 de septiembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha25 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta BAC - 26 de agosto de 2025
VendedorBAC
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 21 de agosto de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta Heritage - 10 de julio de 2025
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta Heritage - 10 de julio de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta BAC - 22 de abril de 2025
VendedorBAC
Fecha22 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta CGMP - 11 de febrero de 2025
VendedorCGMP
Fecha11 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 2 de diciembre de 2024
VendedorStephen Album
Fecha2 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 3 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 29 de junio de 2024
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 29 de junio de 2024
VendedorCoinhouse
Fecha29 de junio de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1898 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 22 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha22 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1898. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1898. "Sembrador" es de 75 USD para las monedas de acuñación regular y de 440 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1898. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1898 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1898. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1898, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

