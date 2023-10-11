flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1903 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1903 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1903 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,221,828

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1903
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:290 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1903 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (34)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1903 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 357 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 700. La subasta tuvo lugar el 11 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 20 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha20 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 25 de septiembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha25 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 7 de agosto de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha7 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta WCN - 12 de diciembre de 2024
VendedorWCN
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
16 $
Precio en la divisa de la subasta 65 PLN
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónMS60
Precio
119 $
Precio en la divisa de la subasta 110 EUR
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta Künker - 19 de junio de 2024
VendedorKünker
Fecha19 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta WAG - 12 de noviembre de 2023
VendedorWAG
Fecha12 de noviembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta HARMERS - 30 de marzo de 2023
VendedorHARMERS
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 29 de julio de 2022
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha29 de julio de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta Bolaffi - 27 de mayo de 2022
VendedorBolaffi
Fecha27 de mayo de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta Pruvost - 23 de enero de 2022
VendedorPruvost
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta iNumis - 2 de noviembre de 2021
VendedoriNumis
Fecha2 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta iNumis - 9 de marzo de 2021
VendedoriNumis
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta iNumis - 6 de octubre de 2020
VendedoriNumis
Fecha6 de octubre de 2020
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta WAG - 8 de diciembre de 2019
VendedorWAG
Fecha8 de diciembre de 2019
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta Stack's - 22 de octubre de 2019
VendedorStack's
Fecha22 de octubre de 2019
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta Heritage - 15 de agosto de 2019
VendedorHeritage
Fecha15 de agosto de 2019
ConservaciónMS64 NGC
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 50 céntimos 1903 "Sembrador" en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1903. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1903. "Sembrador" es de 290 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1903. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1903 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1903. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1903, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

