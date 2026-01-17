flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1901 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1901 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1901 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Patrick Guillard Collection

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC4,960,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1901
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:45 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1901 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (15)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1901 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1489 vendido en la subasta NumisCorner por EUR 150. La subasta tuvo lugar el 15 de junio de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1901 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 8 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1901 "Sembrador" en subasta Patrick Guillard Collection - 15 de septiembre de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha15 de septiembre de 2025
ConservaciónMS63
Precio
Francia 50 céntimos 1901 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1901 "Sembrador" en subasta Patrick Guillard Collection - 31 de enero de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónPL63
Precio
Francia 50 céntimos 1901 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 2 de diciembre de 2024
VendedorStephen Album
Fecha2 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
45 $
Precio en la divisa de la subasta 45 USD
Francia 50 céntimos 1901 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
53 $
Precio en la divisa de la subasta 50 EUR
Francia 50 céntimos 1901 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 15 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1901 "Sembrador" en subasta Patrick Guillard Collection - 3 de junio de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS63
Precio
Francia 50 céntimos 1901 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1901 "Sembrador" en subasta Niemczyk - 18 de septiembre de 2023
Francia 50 céntimos 1901 "Sembrador" en subasta Niemczyk - 18 de septiembre de 2023
VendedorNiemczyk
Fecha18 de septiembre de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1901 "Sembrador" en subasta Patrick Guillard Collection - 25 de abril de 2023
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónMS63
Precio
Francia 50 céntimos 1901 "Sembrador" en subasta Numismática Leilões - 26 de julio de 2019
VendedorNumismática Leilões
Fecha26 de julio de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1901 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1901 "Sembrador" en subasta Numis.be - 25 de noviembre de 2012
VendedorNumis.be
Fecha25 de noviembre de 2012
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1901 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 14 de mayo de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha14 de mayo de 2011
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1901. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1901. "Sembrador" es de 45 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1901. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1901 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1901. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1901, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1901Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 50 céntimosSubastas numismáticas