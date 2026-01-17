flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1918 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1918 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1918 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: { "ru": "Pesek Auctions" }

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC36,491,942

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1918
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:20 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1918 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (26)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1918 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1473 vendido en la subasta Monnaies d'Antan por EUR 50. La subasta tuvo lugar el 12 de mayo de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 13 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha13 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
29 $
Precio en la divisa de la subasta 25 EUR
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta Istra Numizmatika - 14 de septiembre de 2025
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta Istra Numizmatika - 14 de septiembre de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta Numismatica Raponi - 26 de marzo de 2025
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta Numismatica Raponi - 26 de marzo de 2025
VendedorNumismatica Raponi
Fecha26 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
19 $
Precio en la divisa de la subasta 18 EUR
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta Coins NB - 23 de noviembre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha23 de noviembre de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 17 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 3 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 6 de agosto de 2024
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 6 de agosto de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta Katz - 19 de mayo de 2024
VendedorKatz
Fecha19 de mayo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta TMAJK sro - 14 de marzo de 2024
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta TMAJK sro - 14 de marzo de 2024
VendedorTMAJK sro
Fecha14 de marzo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta Katz - 10 de diciembre de 2023
VendedorKatz
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta Katz - 12 de febrero de 2023
VendedorKatz
Fecha12 de febrero de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta Pesek Auctions - 23 de noviembre de 2022
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta Pesek Auctions - 23 de noviembre de 2022
VendedorPesek Auctions
Fecha23 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1918 "Sembrador" en subasta BAC - 7 de septiembre de 2022
VendedorBAC
Fecha7 de septiembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1918. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1918. "Sembrador" es de 20 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1918. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1918 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1918. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1918, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1918Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 50 céntimosSubastas numismáticas