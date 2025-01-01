flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

Monedas de de Francia 1918

Monedas de plata

Anverso
Reverso
2 francos 1918 Sembrador
Precio promedio75 $
Ventas
029
Anverso
Reverso
1 franco 1918 Sembrador
Precio promedio25 $
Ventas
041
Anverso
Reverso
50 céntimos 1918 Sembrador
Precio promedio20 $
Ventas
026
