2 francos 1918 "Sembrador" (Francia, Tercera República)
Foto hecha por: Katz Auction
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,835)
- Peso10 g
- Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
- Diámetro27 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMoneda (↑↓)
- Tirada UNC12,026,147
Descripción
- PaísFrancia
- PeríodoTercera República
- Valor nominal2 francos
- Año1918
- Casa de monedaParís
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1918 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 22287 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 336. La subasta tuvo lugar el 26 de agosto de 2024.
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1918. "Sembrador"?
Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1918. "Sembrador" es de 75 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1918. "Sembrador"?
La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1918 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1918. "Sembrador"?
Para vender 2 francos del 1918, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.