flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1918 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1918 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1918 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC12,026,147

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1918
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:75 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1918 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (29)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1918 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 22287 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 336. La subasta tuvo lugar el 26 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónUNC
Precio
23 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Katz - 12 de octubre de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de octubre de 2025
ConservaciónAU
Precio
14 $
Precio en la divisa de la subasta 12 EUR
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Galleria Auctions Tokyo - 20 de septiembre de 2025
VendedorGalleria Auctions Tokyo
Fecha20 de septiembre de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Katz - 10 de julio de 2025
VendedorKatz
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Katz - 10 de julio de 2025
VendedorKatz
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Coins NB - 14 de septiembre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha14 de septiembre de 2024
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2024
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Coins NB - 15 de junio de 2024
VendedorCoins NB
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Stack's - 29 de febrero de 2024
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Stack's - 29 de febrero de 2024
VendedorStack's
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Ibrahim's Collectibles - 26 de noviembre de 2023
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha26 de noviembre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Coins NB - 30 de septiembre de 2023
VendedorCoins NB
Fecha30 de septiembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Katz - 19 de julio de 2023
VendedorKatz
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Katz - 29 de junio de 2023
VendedorKatz
Fecha29 de junio de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 10 de junio de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha10 de junio de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Roma Numismatics - 25 de noviembre de 2022
VendedorRoma Numismatics
Fecha25 de noviembre de 2022
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Roma Numismatics - 25 de noviembre de 2022
VendedorRoma Numismatics
Fecha25 de noviembre de 2022
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Pesek Auctions - 23 de noviembre de 2022
Francia 2 francos 1918 "Sembrador" en subasta Pesek Auctions - 23 de noviembre de 2022
VendedorPesek Auctions
Fecha23 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1918. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1918. "Sembrador" es de 75 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1918. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1918 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1918. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1918, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1918Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 2 francosSubastas numismáticas