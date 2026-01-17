flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1918 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1918 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1918 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC50,112,330

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1918
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:25 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1918 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1918 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 6076 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 950. La subasta tuvo lugar el 19 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta Tauler & Fau - 30 de octubre de 2025
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta Tauler & Fau - 30 de octubre de 2025
VendedorTauler & Fau
Fecha30 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
35 $
Precio en la divisa de la subasta 30 EUR
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta Agora - 28 de octubre de 2025
VendedorAgora
Fecha28 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
24 $
Precio en la divisa de la subasta 24 USD
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta Katz - 10 de julio de 2025
VendedorKatz
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta Coins NB - 12 de abril de 2025
VendedorCoins NB
Fecha12 de abril de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta Katz - 21 de noviembre de 2024
VendedorKatz
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta Via - 4 de noviembre de 2024
VendedorVia
Fecha4 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta Katz - 29 de septiembre de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta Katz - 30 de agosto de 2024
VendedorKatz
Fecha30 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1918 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1918. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1918. "Sembrador" es de 25 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1918. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1918 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1918. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1918, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

