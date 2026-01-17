flag
50 céntimos 1895 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1895 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1895 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Aureo & Calicó, S.L.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC7,200,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1895
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:40 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1895 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (106)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1895 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 61359 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 288. La subasta tuvo lugar el 3 de agosto de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
64 $
Precio en la divisa de la subasta 55 EUR
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
58 $
Precio en la divisa de la subasta 50 EUR
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta WAG - 5 de octubre de 2025
VendedorWAG
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta MDC Monaco - 28 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha28 de junio de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Katz - 13 de abril de 2025
VendedorKatz
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Katz - 9 de marzo de 2025
VendedorKatz
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Bid & Grow Auctions - 11 de noviembre de 2024
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Bid & Grow Auctions - 11 de noviembre de 2024
VendedorBid & Grow Auctions
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Karamitsos - 22 de septiembre de 2024
VendedorKaramitsos
Fecha22 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Bid & Grow Auctions - 18 de mayo de 2024
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Bid & Grow Auctions - 18 de mayo de 2024
VendedorBid & Grow Auctions
Fecha18 de mayo de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Tauler & Fau - 3 de mayo de 2024
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Tauler & Fau - 3 de mayo de 2024
VendedorTauler & Fau
Fecha3 de mayo de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de abril de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de abril de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de abril de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de abril de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1895 A en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de abril de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1895. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1895. A es de 40 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1895 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1895 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1895. A?

Para vender 50 céntimos del 1895, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

