FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1914 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1914 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1914 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC956,841

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1914
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:5400 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1914 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (10)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1914 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1373 vendido en la subasta Numismatica Genevensis SA por CHF 18000. La subasta tuvo lugar el 9 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1914 "Sembrador" en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1914 "Sembrador" en subasta Numismatica Genevensis - 10 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
20486 $
Precio en la divisa de la subasta 18000 CHF
Francia 50 céntimos 1914 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
21 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Francia 50 céntimos 1914 "Sembrador" en subasta Katz - 28 de junio de 2024
VendedorKatz
Fecha28 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1914 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio


Francia 50 céntimos 1914 "Sembrador" en subasta Katz - 11 de febrero de 2024
VendedorKatz
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1914 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio


Francia 50 céntimos 1914 "Sembrador" en subasta Giquello & Associés - 6 de diciembre de 2022
VendedorGiquello & Associés
Fecha6 de diciembre de 2022
ConservaciónAU
Precio


Francia 50 céntimos 1914 "Sembrador" en subasta Katz - 25 de noviembre de 2018
VendedorKatz
Fecha25 de noviembre de 2018
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1914 "Sembrador" en subasta Katz - 25 de febrero de 2018
VendedorKatz
Fecha25 de febrero de 2018
ConservaciónUNC
Precio



¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1914. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1914. "Sembrador" es de 5400 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1914. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1914 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1914. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1914, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

