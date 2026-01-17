flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1874 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1874 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1874 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: H.D. Rauch

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,227,957

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1874
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:260 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1874 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (11)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1874 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1145 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 380. La subasta tuvo lugar el 9 de febrero de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1874 A en subasta cgb.fr - 2 de diciembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha2 de diciembre de 2025
ConservaciónMS64
Precio
348 $
Precio en la divisa de la subasta 300 EUR
Francia 50 céntimos 1874 A en subasta V. GADOURY - 23 de octubre de 2021
VendedorV. GADOURY
Fecha23 de octubre de 2021
ConservaciónMS63 NGC
Precio
186 $
Precio en la divisa de la subasta 160 EUR
Francia 50 céntimos 1874 A en subasta iNumis - 10 de diciembre de 2019
VendedoriNumis
Fecha10 de diciembre de 2019
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1874 A en subasta Olivier Goujon - 21 de mayo de 2019
VendedorOlivier Goujon
Fecha21 de mayo de 2019
ConservaciónMS64 GENI
Precio
Francia 50 céntimos 1874 A en subasta Rauch - 1 de octubre de 2017
VendedorRauch
Fecha1 de octubre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1874 A en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1874 A en subasta cgb.fr - 24 de abril de 2013
Vendedorcgb.fr
Fecha24 de abril de 2013
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1874 A en subasta cgb.fr - 5 de diciembre de 2012
Vendedorcgb.fr
Fecha5 de diciembre de 2012
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1874 A en subasta cgb.fr - 21 de junio de 2012
Vendedorcgb.fr
Fecha21 de junio de 2012
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1874 A en subasta cgb.fr - 9 de febrero de 2012
Vendedorcgb.fr
Fecha9 de febrero de 2012
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1874 A en subasta iNumis - 21 de octubre de 2011
VendedoriNumis
Fecha21 de octubre de 2011
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1874. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1874. A es de 260 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1874 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1874 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1874. A?

Para vender 50 céntimos del 1874, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

