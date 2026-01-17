flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1919 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1919 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1919 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC24,298,732

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1919
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:30 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1919 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (34)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1919 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 71460 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 150. La subasta tuvo lugar el 21 de octubre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 8 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
13 $
Precio en la divisa de la subasta 11 EUR
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
22 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta Katz - 9 de marzo de 2025
VendedorKatz
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta Katz - 12 de febrero de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta Katz - 14 de enero de 2025
VendedorKatz
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 2 de diciembre de 2024
VendedorStephen Album
Fecha2 de diciembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta Stack's - 29 de febrero de 2024
VendedorStack's
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 28 de noviembre de 2023
VendedorStephen Album
Fecha28 de noviembre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta Katz - 31 de agosto de 2023
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta BAC - 14 de diciembre de 2022
VendedorBAC
Fecha14 de diciembre de 2022
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta Pesek Auctions - 23 de noviembre de 2022
VendedorPesek Auctions
Fecha23 de noviembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 8 de agosto de 2022
VendedorStephen Album
Fecha8 de agosto de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta BAC - 6 de julio de 2022
VendedorBAC
Fecha6 de julio de 2022
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta Katz - 8 de junio de 2022
VendedorKatz
Fecha8 de junio de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta Katz - 20 de marzo de 2022
VendedorKatz
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta Katz - 20 de marzo de 2022
VendedorKatz
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1919 "Sembrador" en subasta BAC - 2 de marzo de 2022
VendedorBAC
Fecha2 de marzo de 2022
ConservaciónAU
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1919. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1919. "Sembrador" es de 30 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1919. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1919 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1919. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1919, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

