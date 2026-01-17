flag
50 céntimos 1871 K "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1871 K "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1871 K "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC722,980

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1871
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:150 USD
Precios de subastas (14)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1871 con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 552357 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 680. La subasta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1871 K en subasta Heritage - 5 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha5 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
159 $
Precio en la divisa de la subasta 159 USD
Francia 50 céntimos 1871 K en subasta cgb.fr - 5 de marzo de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha5 de marzo de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1871 K en subasta Monnaies d'Antan - 26 de noviembre de 2022
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha26 de noviembre de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1871 K en subasta cgb.fr - 3 de diciembre de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha3 de diciembre de 2019
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorStack's
Fecha8 de agosto de 2017
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1871 K en subasta Nomisma - 31 de agosto de 2016
VendedorNomisma
Fecha31 de agosto de 2016
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1871 K en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2015
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2015
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1871 K en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2015
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2015
ConservaciónAU
Precio
VendedorGoldberg
Fecha5 de septiembre de 2012
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
VendedorGoldberg
Fecha31 de mayo de 2012
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1871 K en subasta Monnaies d'Antan - 11 de mayo de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha11 de mayo de 2012
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1871 K en subasta cgb.fr - 9 de febrero de 2012
Vendedorcgb.fr
Fecha9 de febrero de 2012
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1871. K?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1871. K es de 150 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1871 con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1871 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1871. K?

Para vender 50 céntimos del 1871, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

