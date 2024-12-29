flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1888 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1888 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1888 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: iNumis

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC4,517,106

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1888
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:90 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1888 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (46)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1888 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 24430 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 312. La subasta tuvo lugar el 29 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
34 $
Precio en la divisa de la subasta 29 EUR
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Stack's - 17 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
80 $
Precio en la divisa de la subasta 80 USD
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Teutoburger - 13 de septiembre de 2025
VendedorTeutoburger
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Pegasus Auctions - 8 de junio de 2025
VendedorPegasus Auctions
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Heritage Eur - 23 de mayo de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Katz - 12 de febrero de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Coins NB - 5 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Tauler & Fau - 3 de mayo de 2024
VendedorTauler & Fau
Fecha3 de mayo de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de abril de 2024
ConservaciónMS66 ANACS
Precio
******
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de abril de 2024
ConservaciónMS66 ANACS
Precio
******
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Katz - 25 de febrero de 2024
VendedorKatz
Fecha25 de febrero de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Heritage - 11 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha11 de enero de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Heritage - 11 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha11 de enero de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Coinhouse - 17 de diciembre de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha17 de diciembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Heritage - 5 de octubre de 2023
VendedorHeritage
Fecha5 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta Heritage - 5 de octubre de 2023
VendedorHeritage
Fecha5 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Francia 50 céntimos 1888 A en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1888. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1888. A es de 90 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1888 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1888 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1888. A?

Para vender 50 céntimos del 1888, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
