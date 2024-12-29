50 céntimos 1888 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)
Foto hecha por: iNumis
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,835)
- Peso2,5 g
- Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
- Diámetro18 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMoneda (↑↓)
- Tirada UNC4,517,106
Descripción
- PaísFrancia
- PeríodoTercera República
- Valor nominal50 céntimos
- Año1888
- Casa de monedaParís
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1888 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 24430 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 312. La subasta tuvo lugar el 29 de diciembre de 2024.
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1888. A?
Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1888. A es de 90 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1888 con letras A?
La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1888 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1888. A?
Para vender 50 céntimos del 1888, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.