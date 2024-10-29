flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1897 "Sembrador". Pedfort. Plata (Francia, Tercera República)

Variedad: Pedfort. Plata

Anverso 50 céntimos 1897 "Sembrador" Pedfort Plata - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1897 "Sembrador" Pedfort Plata - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso5,07 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1897
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoPrueba
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:650 USD
Precio promedio (PROOF):1100 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1897 "Sembrador" Pedfort Plata - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (12)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1897 "Sembrador". Pedfort. Plata. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 22128 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1320. La subasta tuvo lugar el 29 de octubre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Chaponnière - 23 de noviembre de 2025
VendedorChaponnière
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónSP63 PCGS
Precio
519 $
Precio en la divisa de la subasta 420 CHF
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Heritage - 29 de octubre de 2024
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Heritage - 29 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónPF63 NGC
Precio
1320 $
Precio en la divisa de la subasta 1320 USD
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Heritage - 29 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónPF63 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Auction World - 16 de julio de 2023
VendedorAuction World
Fecha16 de julio de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Palombo - 28 de enero de 2023
VendedorPalombo
Fecha28 de enero de 2023
ConservaciónPF61 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 7 de diciembre de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha7 de diciembre de 2021
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta V. GADOURY - 2 de diciembre de 2017
VendedorV. GADOURY
Fecha2 de diciembre de 2017
ConservaciónSP63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Palombo - 22 de octubre de 2016
VendedorPalombo
Fecha22 de octubre de 2016
ConservaciónPF62 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta iNumis - 23 de marzo de 2012
VendedoriNumis
Fecha23 de marzo de 2012
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta ICE - 19 de noviembre de 2011
VendedorICE
Fecha19 de noviembre de 2011
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta ICE - 19 de noviembre de 2011
VendedorICE
Fecha19 de noviembre de 2011
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Künker - 22 de junio de 2011
VendedorKünker
Fecha22 de junio de 2011
ConservaciónUNC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1897. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1897. "Sembrador" es de 650 USD para las monedas de acuñación regular y de 1100 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1897. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1897 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1897. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1897, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

