FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1902 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1902 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1902 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,778,172

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1902
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (17)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1902 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 851735 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 507. La subasta tuvo lugar el 23 de enero de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1902 "Sembrador" en subasta Grün - 12 de noviembre de 2025
VendedorGrün
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
110 $
Precio en la divisa de la subasta 95 EUR
Francia 50 céntimos 1902 "Sembrador" en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
106 $
Precio en la divisa de la subasta 90 EUR
Francia 50 céntimos 1902 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Francia 50 céntimos 1902 "Sembrador" en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios
Francia 50 céntimos 1902 "Sembrador" en subasta Katz - 12 de febrero de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios
Francia 50 céntimos 1902 "Sembrador" en subasta Katz - 29 de septiembre de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios
Francia 50 céntimos 1902 "Sembrador" en subasta Katz - 28 de junio de 2024
VendedorKatz
Fecha28 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1902 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Francia 50 céntimos 1902 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónSin grado GENI
Precio
******
Mostrar precios
Francia 50 céntimos 1902 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 15 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Francia 50 céntimos 1902 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS62 GENI
Precio
Francia 50 céntimos 1902 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Francia 50 céntimos 1902 "Sembrador" en subasta Olivier Goujon - 2 de abril de 2022
VendedorOlivier Goujon
Fecha2 de abril de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios
Francia 50 céntimos 1902 "Sembrador" en subasta Tauler & Fau - 22 de enero de 2019
VendedorTauler & Fau
Fecha22 de enero de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Francia 50 céntimos 1902 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 21 de mayo de 2017
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha21 de mayo de 2017
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Francia 50 céntimos 1902 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 17 de mayo de 2014
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha17 de mayo de 2014
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios
Francia 50 céntimos 1902 "Sembrador" en subasta Jean ELSEN - 16 de marzo de 2013
VendedorJean ELSEN
Fecha16 de marzo de 2013
ConservaciónSin grado
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1902. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1902. "Sembrador" es de 150 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1902. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1902 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1902. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1902, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
