50 céntimos 1882 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1882 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1882 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,319,719

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1882
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:150 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1882 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (29)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1882 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 99067 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1560. La subasta tuvo lugar el 29 de noviembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta Stephen Album - 15 de julio de 2025
VendedorStephen Album
Fecha15 de julio de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
144 $
Precio en la divisa de la subasta 144 USD
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta MDC Monaco - 28 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha28 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
35 $
Precio en la divisa de la subasta 30 EUR
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta WCN - 12 de junio de 2025
VendedorWCN
Fecha12 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta cgb.fr - 23 de enero de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta Emporium Hamburg - 5 de mayo de 2022
VendedorEmporium Hamburg
Fecha5 de mayo de 2022
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta cgb.fr - 3 de agosto de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha3 de agosto de 2021
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta cgb.fr - 27 de julio de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha27 de julio de 2021
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta cgb.fr - 8 de diciembre de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha8 de diciembre de 2020
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta cgb.fr - 27 de octubre de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha27 de octubre de 2020
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta Stack's - 20 de agosto de 2019
VendedorStack's
Fecha20 de agosto de 2019
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta Tauler & Fau - 22 de enero de 2019
VendedorTauler & Fau
Fecha22 de enero de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta Numisor - 20 de noviembre de 2018
VendedorNumisor
Fecha20 de noviembre de 2018
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta Emporium Hamburg - 26 de octubre de 2018
VendedorEmporium Hamburg
Fecha26 de octubre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta Bolaffi - 30 de noviembre de 2017
VendedorBolaffi
Fecha30 de noviembre de 2017
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta Numisor - 14 de noviembre de 2017
VendedorNumisor
Fecha14 de noviembre de 2017
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta Rauch - 1 de octubre de 2017
VendedorRauch
Fecha1 de octubre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1882 A en subasta Numisor - 14 de junio de 2017
VendedorNumisor
Fecha14 de junio de 2017
ConservaciónMS65 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1882. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1882. A es de 150 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1882 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1882 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1882. A?

Para vender 50 céntimos del 1882, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

