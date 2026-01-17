flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1871 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1871 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1871 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Patrick Guillard Collection

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC235,803

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1871
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:230 USD
Precio promedio (PROOF):2300 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1871 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (84)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1871 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 935 vendido en la subasta Monnaies d'Antan por EUR 1700. La subasta tuvo lugar el 21 de noviembre de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta Pegasus Auctions - 30 de noviembre de 2025
VendedorPegasus Auctions
Fecha30 de noviembre de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
696 $
Precio en la divisa de la subasta 600 EUR
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2025
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
58 $
Precio en la divisa de la subasta 50 EUR
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta cgb.fr - 22 de julio de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta Bolaffi - 6 de junio de 2025
VendedorBolaffi
Fecha6 de junio de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta Sartor Numismatica - 31 de octubre de 2024
VendedorSartor Numismatica
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta Coins NB - 5 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta cgb.fr - 24 de septiembre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta Patrick Guillard Collection - 9 de septiembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha9 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62
Precio
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS60
Precio
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta cgb.fr - 9 de abril de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha9 de abril de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta VINCHON - 7 de diciembre de 2023
VendedorVINCHON
Fecha7 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta Patrick Guillard Collection - 20 de diciembre de 2022
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha20 de diciembre de 2022
ConservaciónMS62
Precio
Francia 50 céntimos 1871 A en subasta Sartor Numismatica - 28 de octubre de 2022
VendedorSartor Numismatica
Fecha28 de octubre de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1871. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1871. A es de 230 USD para las monedas de acuñación regular y de 2300 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1871 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1871 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1871. A?

Para vender 50 céntimos del 1871, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

