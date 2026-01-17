flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1909 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1909 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1909 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC9,900,044

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1909
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:65 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1909 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (9)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1909 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 44344 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 240. La subasta tuvo lugar el 20 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1909 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 8 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1909 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
32 $
Precio en la divisa de la subasta 30 EUR
Francia 50 céntimos 1909 "Sembrador" en subasta Auctiones - 15 de septiembre de 2024
VendedorAuctiones
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
29 $
Precio en la divisa de la subasta 25 CHF
Francia 50 céntimos 1909 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1909 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1909 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1909 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 21 de mayo de 2016
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha21 de mayo de 2016
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1909 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2015
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2015
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1909 "Sembrador" en subasta Creusy Numismatique - 22 de abril de 2014
VendedorCreusy Numismatique
Fecha22 de abril de 2014
ConservaciónAU55 PCGS
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1909. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1909. "Sembrador" es de 65 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1909. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1909 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1909. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1909, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
