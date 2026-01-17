flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1873 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1873 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1873 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC925,715

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1873
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:150 USD
Precio promedio (PROOF):1600 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1873 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (39)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1873 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 314 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 1500. La subasta tuvo lugar el 11 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta GINZA - 11 de octubre de 2025
VendedorGINZA
Fecha11 de octubre de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
53 $
Precio en la divisa de la subasta 8000 JPY
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta Heritage - 10 de julio de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
186 $
Precio en la divisa de la subasta 186 USD
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta Casa de Subastas de Madrid - 25 de abril de 2025
VendedorCasa de Subastas de Madrid
Fecha25 de abril de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta Rio de la Plata - 14 de marzo de 2025
VendedorRio de la Plata
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónPF67 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta cgb.fr - 25 de octubre de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha25 de octubre de 2022
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta Katz - 28 de julio de 2022
VendedorKatz
Fecha28 de julio de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta Katz - 20 de marzo de 2022
VendedorKatz
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta COINSNET - 24 de mayo de 2021
VendedorCOINSNET
Fecha24 de mayo de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta WAG - 10 de enero de 2021
VendedorWAG
Fecha10 de enero de 2021
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta Stack's - 13 de mayo de 2020
VendedorStack's
Fecha13 de mayo de 2020
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta Katz - 29 de diciembre de 2019
VendedorKatz
Fecha29 de diciembre de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta iNumis - 4 de junio de 2019
VendedoriNumis
Fecha4 de junio de 2019
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta Heritage - 11 de abril de 2019
VendedorHeritage
Fecha11 de abril de 2019
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta iNumis - 9 de octubre de 2018
VendedoriNumis
Fecha9 de octubre de 2018
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta Heritage - 30 de septiembre de 2018
VendedorHeritage
Fecha30 de septiembre de 2018
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta Coinhouse - 23 de junio de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha23 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta La Galerie Numismatique - 7 de abril de 2018
VendedorLa Galerie Numismatique
Fecha7 de abril de 2018
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1873 A en subasta V. GADOURY - 2 de diciembre de 2017
VendedorV. GADOURY
Fecha2 de diciembre de 2017
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1873. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1873. A es de 150 USD para las monedas de acuñación regular y de 1600 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1873 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1873 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1873. A?

Para vender 50 céntimos del 1873, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
