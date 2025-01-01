flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

Monedas de de Francia 1873

Monedas de plata

Anverso
Reverso
5 francos 1873 A Hércules
Precio promedio240 $
Ventas
61203
Anverso
Reverso
5 francos 1873 K Hércules
Precio promedio690 $
Ventas
054
Anverso
Reverso
2 francos 1873 A Con eslogan
Precio promedio440 $
Ventas
127
Anverso
Reverso
50 céntimos 1873 A
Precio promedio150 $
Ventas
039
Anverso
Reverso
50 céntimos 1873 K
Precio promedio1200 $
Ventas
07
