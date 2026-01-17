flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1873 K "Hércules" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1873 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1873 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,852,855

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1873
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:690 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1873 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (54)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1873 "Hércules" con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 465 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 3800. La subasta tuvo lugar el 29 de enero de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta Antivm Numismatica - 14 de diciembre de 2025
VendedorAntivm Numismatica
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 25 de noviembre de 2025
VendedorSrebrna Uncja
Fecha25 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 25 de noviembre de 2025
VendedorSrebrna Uncja
Fecha25 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
34 $
Precio en la divisa de la subasta 125 PLN
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta BAC - 18 de noviembre de 2025
VendedorBAC
Fecha18 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta Karamitsos - 2 de noviembre de 2025
VendedorKaramitsos
Fecha2 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
27 $
Precio en la divisa de la subasta 23 EUR
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 2 de octubre de 2025
VendedorSrebrna Uncja
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 de septiembre de 2025
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 29 de agosto de 2025
VendedorSrebrna Uncja
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta BAC - 29 de julio de 2025
VendedorBAC
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta San Martino - 8 de junio de 2025
VendedorSan Martino
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta BAC - 25 de marzo de 2025
VendedorBAC
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta CHS Basel Numismatics - 12 de febrero de 2025
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta Künker - 29 de enero de 2025
VendedorKünker
Fecha29 de enero de 2025
ConservaciónSP63 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta Al Sur del Mundo - 8 de diciembre de 2024
VendedorAl Sur del Mundo
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta CHS Basel Numismatics - 4 de diciembre de 2024
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha4 de diciembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta BAC - 5 de noviembre de 2024
VendedorBAC
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta San Martino - 15 de octubre de 2024
VendedorSan Martino
Fecha15 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta CHS Basel Numismatics - 10 de septiembre de 2024
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha10 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta Hermes Auctions - 10 de septiembre de 2024
VendedorHermes Auctions
Fecha10 de septiembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta CHS Basel Numismatics - 6 de junio de 2024
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha6 de junio de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1873 K "Hércules" en subasta CHS Basel Numismatics - 9 de abril de 2024
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha9 de abril de 2024
ConservaciónAU
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1873. K. "Hércules"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1873. K. "Hércules" es de 690 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1873. "Hércules" con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1873 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1873. K. "Hércules"?

Para vender 5 francos del 1873, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

