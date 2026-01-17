flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1873 A "Con eslogan" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1873 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1873 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC528,076

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1873
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:440 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1873 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (26)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1873 "Con eslogan" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1132 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 2800. La subasta tuvo lugar el 21 de abril de 2023.

Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta Istra Numizmatika - 16 de febrero de 2025
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta Istra Numizmatika - 16 de febrero de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha16 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta GMA Numismatica Napoli srl - 12 de noviembre de 2024
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta GMA Numismatica Napoli srl - 12 de noviembre de 2024
VendedorGMA Numismatica Napoli srl
Fecha12 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
583 $
Precio en la divisa de la subasta 550 EUR
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta Olivier Goujon - 12 de mayo de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha12 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
164 $
Precio en la divisa de la subasta 150 EUR
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta MDC Monaco - 22 de abril de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
******
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta Coinhouse - 18 de diciembre de 2022
VendedorCoinhouse
Fecha18 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta GMA Numismatica Napoli srl - 21 de octubre de 2022
VendedorGMA Numismatica Napoli srl
Fecha21 de octubre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta Coinhouse - 26 de junio de 2022
VendedorCoinhouse
Fecha26 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 7 de junio de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha7 de junio de 2022
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
******
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta Inasta - 5 de mayo de 2022
VendedorInasta
Fecha5 de mayo de 2022
ConservaciónF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta MDC Monaco - 9 de abril de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de abril de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta Ibrahim's Collectibles - 27 de febrero de 2022
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha27 de febrero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta Coinhouse - 28 de marzo de 2021
VendedorCoinhouse
Fecha28 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 8 de diciembre de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha8 de diciembre de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
******
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta Stack's - 26 de febrero de 2020
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta Stack's - 26 de febrero de 2020
VendedorStack's
Fecha26 de febrero de 2020
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta Coinhouse - 28 de septiembre de 2019
VendedorCoinhouse
Fecha28 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta Cayón - 4 de octubre de 2018
VendedorCayón
Fecha4 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta Soler y Llach - 4 de mayo de 2018
VendedorSoler y Llach
Fecha4 de mayo de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta HERVERA - 4 de mayo de 2018
VendedorHERVERA
Fecha4 de mayo de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta Coinhouse - 24 de marzo de 2018
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta Coinhouse - 24 de marzo de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha24 de marzo de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta Coinhouse - 16 de diciembre de 2017
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta Coinhouse - 16 de diciembre de 2017
VendedorCoinhouse
Fecha16 de diciembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 2 francos 1873 A "Con eslogan" en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1873. A. "Con eslogan"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1873. A. "Con eslogan" es de 440 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1873. "Con eslogan" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1873 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1873. A. "Con eslogan"?

Para vender 2 francos del 1873, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

