5 francos 1873 A "Hércules" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1873 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1873 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC26,974,890

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1873
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:240 USD
Precio promedio (PROOF):5800 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1873 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (1197)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1873 "Hércules" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1212 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 245000. La subasta tuvo lugar el 1 de octubre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Coins NB - 17 de enero de 2026
VendedorCoins NB
Fecha17 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Coins NB - 17 de enero de 2026
VendedorCoins NB
Fecha17 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónAU
Precio
66 $
Precio en la divisa de la subasta 56 EUR
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
57 $
Precio en la divisa de la subasta 49 EUR
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Ibrahim's Collectibles - 21 de diciembre de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha21 de diciembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Schulman - 18 de diciembre de 2025
VendedorSchulman
Fecha18 de diciembre de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 de diciembre de 2025
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 de diciembre de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha17 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta BAC - 16 de diciembre de 2025
VendedorBAC
Fecha16 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Coin Cabinet - 16 de diciembre de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Coins NB - 14 de diciembre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Coins NB - 14 de diciembre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Aurea - 13 de diciembre de 2025
VendedorAurea
Fecha13 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta WCN - 11 de diciembre de 2025
VendedorWCN
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Klondike Auction - 10 de diciembre de 2025
VendedorKlondike Auction
Fecha10 de diciembre de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Numisbalt - 7 de diciembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha7 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Numisbalt - 7 de diciembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha7 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Cieszyńskie CN - 30 de noviembre de 2025
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Cieszyńskie CN - 30 de noviembre de 2025
VendedorCieszyńskie CN
Fecha30 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta WCN - 27 de noviembre de 2025
VendedorWCN
Fecha27 de noviembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Inasta - 26 de noviembre de 2025
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Inasta - 26 de noviembre de 2025
VendedorInasta
Fecha26 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Inasta - 26 de noviembre de 2025
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Inasta - 26 de noviembre de 2025
VendedorInasta
Fecha26 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Katz - 23 de noviembre de 2025
VendedorKatz
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta AURORA - 21 de enero de 2026
VendedorAURORA
Fecha21 de enero de 2026
ConservaciónXF40 NGS
A la subasta
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta 17 Auctions - 28 de enero de 2026
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta 17 Auctions - 28 de enero de 2026
Vendedor17 Auctions
Fecha28 de enero de 2026
ConservaciónUNC
A la subasta
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Casa de Subastas de Madrid - 30 de enero de 2026
VendedorCasa de Subastas de Madrid
Fecha30 de enero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Pesek Auctions - 4 de febrero de 2026
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Pesek Auctions - 4 de febrero de 2026
VendedorPesek Auctions
Fecha4 de febrero de 2026
ConservaciónAU
A la subasta
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónAU
A la subasta
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Inasta - 11 de febrero de 2026
Francia 5 francos 1873 A "Hércules" en subasta Inasta - 11 de febrero de 2026
VendedorInasta
Fecha11 de febrero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1873. A. "Hércules"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1873. A. "Hércules" es de 240 USD para las monedas de acuñación regular y de 5800 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1873. "Hércules" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1873 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1873. A. "Hércules"?

Para vender 5 francos del 1873, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

