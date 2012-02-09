flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1873 K "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1873 K "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1873 K "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC166,009

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1873
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1200 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1873 K "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (7)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1873 con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1144 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 1500. La subasta tuvo lugar el 9 de febrero de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1873 K en subasta V. GADOURY - 1 de septiembre de 2022
VendedorV. GADOURY
Fecha1 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
281 $
Precio en la divisa de la subasta 280 EUR
Francia 50 céntimos 1873 K en subasta MDC Monaco - 14 de noviembre de 2019
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de noviembre de 2019
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
1981 $
Precio en la divisa de la subasta 1800 EUR
Francia 50 céntimos 1873 K en subasta Olivier Goujon - 21 de mayo de 2019
VendedorOlivier Goujon
Fecha21 de mayo de 2019
ConservaciónAU58 GENI
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1873 K en subasta WAG - 5 de noviembre de 2017
VendedorWAG
Fecha5 de noviembre de 2017
ConservaciónF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1873 K en subasta Palombo - 22 de octubre de 2016
VendedorPalombo
Fecha22 de octubre de 2016
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1873 K en subasta Palombo - 30 de noviembre de 2012
VendedorPalombo
Fecha30 de noviembre de 2012
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1873 K en subasta cgb.fr - 9 de febrero de 2012
Vendedorcgb.fr
Fecha9 de febrero de 2012
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1873. K?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1873. K es de 1200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1873 con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1873 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1873. K?

Para vender 50 céntimos del 1873, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

