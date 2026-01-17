flag
50 céntimos 1897 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1897 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1897 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Patrick Guillard Collection

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC88,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1897
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:710 USD
Precio promedio (PROOF):1200 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1897 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (108)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1897 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 823 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 40000. La subasta tuvo lugar el 3 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta V. GADOURY - 4 de octubre de 2025
VendedorV. GADOURY
Fecha4 de octubre de 2025
ConservaciónPF63 PCGS
Precio
411 $
Precio en la divisa de la subasta 350 EUR
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
480 $
Precio en la divisa de la subasta 420 EUR
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 24 de mayo de 2025
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 24 de mayo de 2025
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Heritage Eur - 23 de mayo de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 1 de abril de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha1 de abril de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Nihon - 15 de diciembre de 2024
VendedorNihon
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónPF63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 10 de diciembre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 23 de noviembre de 2024
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha23 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 23 de noviembre de 2024
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha23 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Auction World - 20 de octubre de 2024
VendedorAuction World
Fecha20 de octubre de 2024
ConservaciónPF63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2024
ConservaciónPF63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 9 de julio de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha9 de julio de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU55
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1897 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU50
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1897. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1897. "Sembrador" es de 710 USD para las monedas de acuñación regular y de 1200 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1897. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1897 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1897. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1897, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
