FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1907 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1907 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1907 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC7,331,819

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1907
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:75 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1907 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (13)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1907 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 644740 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 130. La subasta tuvo lugar el 26 de enero de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1907 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 4 de diciembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1907 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 25 de septiembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha25 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1907 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 21 de agosto de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1907 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
116 $
Precio en la divisa de la subasta 110 EUR
Francia 50 céntimos 1907 "Sembrador" en subasta Katz - 28 de junio de 2024
VendedorKatz
Fecha28 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1907 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
49 $
Precio en la divisa de la subasta 45 EUR
Francia 50 céntimos 1907 "Sembrador" en subasta Katz - 11 de febrero de 2024
VendedorKatz
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1907 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS63 GENI
Precio
Francia 50 céntimos 1907 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1907 "Sembrador" en subasta WAG - 16 de abril de 2023
VendedorWAG
Fecha16 de abril de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1907 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1907 "Sembrador" en subasta Creusy Numismatique - 6 de marzo de 2014
VendedorCreusy Numismatique
Fecha6 de marzo de 2014
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1907 "Sembrador" en subasta Creusy Numismatique - 5 de diciembre de 2013
VendedorCreusy Numismatique
Fecha5 de diciembre de 2013
ConservaciónMS64 PCGS
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1907. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1907. "Sembrador" es de 75 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1907. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1907 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1907. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1907, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
