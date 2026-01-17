flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1920 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1920 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1920 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Inasta Spa

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC8,508,650

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1920
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:65 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1920 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (14)

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1920 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 63462 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 312. La subasta tuvo lugar el 17 de abril de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1920 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
27 $
Precio en la divisa de la subasta 25 EUR
Francia 50 céntimos 1920 "Sembrador" en subasta Katz - 12 de febrero de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
21 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Francia 50 céntimos 1920 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Francia 50 céntimos 1920 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Francia 50 céntimos 1920 "Sembrador" en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1920 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Francia 50 céntimos 1920 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 28 de noviembre de 2023
VendedorStephen Album
Fecha28 de noviembre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Francia 50 céntimos 1920 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Francia 50 céntimos 1920 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 8 de agosto de 2022
VendedorStephen Album
Fecha8 de agosto de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Francia 50 céntimos 1920 "Sembrador" en subasta Stack's - 22 de febrero de 2022
VendedorStack's
Fecha22 de febrero de 2022
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Francia 50 céntimos 1920 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 6 de diciembre de 2021
VendedorStephen Album
Fecha6 de diciembre de 2021
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Francia 50 céntimos 1920 "Sembrador" en subasta Aureo & Calicó - 19 de octubre de 2021
VendedorAureo & Calicó
Fecha19 de octubre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 50 céntimos 1920 "Sembrador" en subasta Silicua Coins - 20 de mayo de 2020
VendedorSilicua Coins
Fecha20 de mayo de 2020
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 50 céntimos 1920 "Sembrador" en subasta Inasta - 3 de marzo de 2020
VendedorInasta
Fecha3 de marzo de 2020
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1920. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1920. "Sembrador" es de 65 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1920. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1920 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1920. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1920, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
