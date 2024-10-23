flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1899 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1899 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1899 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: iNumis

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC18,000,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1899
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:85 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1899 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (19)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1899 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1329 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 420. La subasta tuvo lugar el 23 de octubre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1899 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
47 $
Precio en la divisa de la subasta 40 EUR
Francia 50 céntimos 1899 "Sembrador" en subasta Aphrodite Art Coins - 18 de mayo de 2025
VendedorAphrodite Art Coins
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
1 $
Precio en la divisa de la subasta 1 EUR
Francia 50 céntimos 1899 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 2 de diciembre de 2024
VendedorStephen Album
Fecha2 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1899 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1899 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1899 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 3 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1899 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 22 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha22 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1899 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1899 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 31 de octubre de 2023
VendedorStephen Album
Fecha31 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1899 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1899 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 11 de abril de 2023
VendedorStephen Album
Fecha11 de abril de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1899 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 8 de agosto de 2022
VendedorStephen Album
Fecha8 de agosto de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1899 "Sembrador" en subasta Katz - 20 de marzo de 2022
VendedorKatz
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1899 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 6 de diciembre de 2021
VendedorStephen Album
Fecha6 de diciembre de 2021
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1899 "Sembrador" en subasta Bertolami - 18 de mayo de 2019
VendedorBertolami
Fecha18 de mayo de 2019
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1899 "Sembrador" en subasta Numismatica Felsinea S.r.L. - 25 de junio de 2018
VendedorNumismatica Felsinea S.r.L.
Fecha25 de junio de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1899 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1899 "Sembrador" en subasta Ars Time - 24 de junio de 2014
VendedorArs Time
Fecha24 de junio de 2014
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1899 "Sembrador" en subasta iNumis - 21 de octubre de 2011
VendedoriNumis
Fecha21 de octubre de 2011
ConservaciónAU
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1899. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1899. "Sembrador" es de 85 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1899. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1899 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1899. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1899, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1899Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 50 céntimosSubastas numismáticas