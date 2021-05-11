flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1913 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1913 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1913 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Numisbalt

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC14,000,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1913
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:15 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1913 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (21)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1913 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 599 vendido en la subasta Numisor por CHF 220. La subasta tuvo lugar el 11 de mayo de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta Coins NB - 13 de septiembre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
7 $
Precio en la divisa de la subasta 6 EUR
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
14 $
Precio en la divisa de la subasta 12 EUR
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 23 de enero de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha23 de enero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 3 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 22 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha22 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta Katz - 28 de junio de 2024
VendedorKatz
Fecha28 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta Katz - 11 de febrero de 2024
VendedorKatz
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta Katz - 31 de agosto de 2023
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta Numisbalt - 6 de noviembre de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha6 de noviembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 8 de agosto de 2022
VendedorStephen Album
Fecha8 de agosto de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta Katz - 20 de marzo de 2022
VendedorKatz
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 6 de diciembre de 2021
VendedorStephen Album
Fecha6 de diciembre de 2021
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 6 de diciembre de 2021
VendedorStephen Album
Fecha6 de diciembre de 2021
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta Pruvost - 30 de mayo de 2021
VendedorPruvost
Fecha30 de mayo de 2021
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta Numisor - 25 de junio de 2019
VendedorNumisor
Fecha25 de junio de 2019
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1913 "Sembrador" en subasta Imperial Coin - 7 de febrero de 2018
VendedorImperial Coin
Fecha7 de febrero de 2018
ConservaciónXF40
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1913. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1913. "Sembrador" es de 15 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1913. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1913 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1913. "Sembrador"?

Para vender 50 céntimos del 1913, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
