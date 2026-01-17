flag
50 céntimos 1881 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1881 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1881 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC5,390,890

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1881
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:40 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1881 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (60)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1881 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 115 vendido en la subasta Tennants Auctioneers por GBP 320. La subasta tuvo lugar el 10 de agosto de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1881. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1881. A es de 40 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1881 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1881 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1881. A?

Para vender 50 céntimos del 1881, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

