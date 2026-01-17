flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1894 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 50 céntimos 1894 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 50 céntimos 1894 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,600,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1894
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:170 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1894 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (103)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1894 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 444 vendido en la subasta Classical Numismatic Group, LLC por USD 550. La subasta tuvo lugar el 1 de agosto de 2014.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta Heritage Eur - 14 de noviembre de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha14 de noviembre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta GINZA - 11 de octubre de 2025
VendedorGINZA
Fecha11 de octubre de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
99 $
Precio en la divisa de la subasta 15000 JPY
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
47 $
Precio en la divisa de la subasta 40 EUR
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta Heritage - 4 de agosto de 2025
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta Heritage - 4 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha4 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta MDC Monaco - 28 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha28 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta MDC Monaco - 28 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha28 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta Artemide Aste - 4 de mayo de 2025
VendedorArtemide Aste
Fecha4 de mayo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
¿Dónde comprar?
Francia 50 céntimos 1894 A en subasta Stephen Album - 25 de enero de 2026
VendedorStephen Album
Fecha25 de enero de 2026
ConservaciónMS65 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 50 céntimos del 1894. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1894. A es de 170 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1894 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1894 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1894. A?

Para vender 50 céntimos del 1894, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
